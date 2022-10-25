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Армия России потеряла 40 военных и зенитный ракетный комплекс: сводка с юга

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 07:05
Армия России потеряла 40 военных и зенитный ракетный комплекс: сводка с юга - Фото
ВСУ бьют по оккупантам (Фото: 43 ОАБр им. гетмана Тараса Трясило)

Украинская авиация и артиллерия отработали по армии России на юге – оккупанты потеряли 40 военных, зенитный ракетный комплекс и три танка. Об этом сообщается в сводке оперативного командования "Юг".

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Украинская авиация отработала за сутки пять атак по российским позициям ПВО, опорному пункту, скоплению сил и техники. Ракетчики и артиллеристы выполнили 246 задач, в частности по позициям вражеской артиллерии и минометов.

Подтверждено, что россияне потеряли 40 военных, три танка, ЗРК "Оса", шесть единиц автобронетехники и три склада с боеприпасами. Существенно повреждены еще шесть танков, "затрофеен" российский "Урал".

Армия РФ ведет активную оборону, пытается удержать рубежи, обстреливает украинские позиции, прифронтовые и тыловые общины. Дважды за сутки силами до взвода и до отделения оккупанты пытались ходить в атаку, но отступили после потерь.

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Марко Сировой
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ВСУ война армия рф юг войска россии
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