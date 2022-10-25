Армия России потеряла 40 военных и зенитный ракетный комплекс: сводка с юга

Украинская авиация и артиллерия отработали по армии России на юге – оккупанты потеряли 40 военных, зенитный ракетный комплекс и три танка. Об этом сообщается в сводке оперативного командования "Юг".

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Украинская авиация отработала за сутки пять атак по российским позициям ПВО, опорному пункту, скоплению сил и техники. Ракетчики и артиллеристы выполнили 246 задач, в частности по позициям вражеской артиллерии и минометов.

Подтверждено, что россияне потеряли 40 военных, три танка, ЗРК "Оса", шесть единиц автобронетехники и три склада с боеприпасами. Существенно повреждены еще шесть танков, "затрофеен" российский "Урал".

Армия РФ ведет активную оборону, пытается удержать рубежи, обстреливает украинские позиции, прифронтовые и тыловые общины. Дважды за сутки силами до взвода и до отделения оккупанты пытались ходить в атаку, но отступили после потерь.

24 октября в ОК "Юг" сообщали, что украинские военные готовят условия для наступления.

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Марко Сировой

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