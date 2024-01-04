Армия России потеряла 71 единицу техники и почти 800 человек за сутки — статистика
Российская армия потеряла 780 человек и 71 единицу техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 56 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 362280 (+780),
— танков — 6002 (+12),
— боевых бронированных машин — 11128 (+21),
— артиллерийских систем — 8574 (+28),
— РСЗО — 947 (+2),
— средства ПВО — 630 (+1),
— самолетов — 329,
— вертолетов — 324,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 6753 (+5),
— крылатые ракеты — 1785 (+2),
— корабли/катера — 23,
— подлодки — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 11423 (+32),
— специальная техника — 1304 (+6)
- Сейчас оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.
- На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.
- ВСУ: Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.
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