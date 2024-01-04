Армія Росії втратила 71 одиницю техніки та майже 800 людей за добу — статистика
Російська армія втратила 780 людей та 71 одиницю техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 56 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 36 2280 (+780),
- танків – 6002 (+12),
- бойових броньованих машин – 11 128 (+21),
- артилерійських систем – 8574 (+28),
- РСЗВ – 947 (+2),
- засобів ППО – 630 (+1),
- літаків – 329,
- вертольотів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5),
- крилатих ракет – 1785 (+2),
- кораблів/катерів – 23,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 423 (+32),
- спеціальної техніки – 1304 (+6)
- Наразі окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.
- На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні — це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.
- ЗСУ: Росія стала менше штурмувати піхотою, але дуже активно б'є авіацією та артилерією.
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