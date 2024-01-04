Армія Росії втратила 71 одиницю техніки та майже 800 людей за добу — статистика

Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 780 людей та 71 одиницю техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 56 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 36 2280 (+780),

- танків – 6002 (+12),

- бойових броньованих машин – 11 128 (+21),

- артилерійських систем – 8574 (+28),

- РСЗВ – 947 (+2),

- засобів ППО – 630 (+1),

- літаків – 329,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5),

- крилатих ракет – 1785 (+2),

- кораблів/катерів – 23,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 423 (+32),

- спеціальної техніки – 1304 (+6)

Наразі окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.

На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні — це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.

ЗСУ: Росія стала менше штурмувати піхотою, але дуже активно б'є авіацією та артилерією.

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