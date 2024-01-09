Армия России потеряла батальон солдат и почти 30 единиц техники — статистика от ВСУ
Российская армия потеряла 820 человек, 29 единиц техники и семь артиллерийских систем за сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 67 боевых столкновениях, россияне продолжают наступать на восточном направлении, самые активные боевые действия идут под Авдеевкой и у плацдарма украинских военных на левом берегу Херсонской области.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 365 990 (+820),
— танков — 6036 (+5),
— боевых бронированных машин — 11 203 (+9),
— артиллерийских систем — 8672 (+6),
— РСЗО — 954 (+1),
— средств ПВО — 638,
— самолетов — 329,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6823 (+1),
— крылатых ракет — 1805 (+18),
— кораблей/катеров — 23,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 11 552 (+10),
— специальной техники — 1333 (+5).
- В настоящее время оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.
- На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне – это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.
- Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.
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