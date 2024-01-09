Армія Росії втратила батальйон солдатів та майже 30 одиниць техніки — статистика від ЗСУ

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 820 осіб, 29 одиниць техніки та сім артилерійських систем за добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 67 бойових зіткнень, росіяни продовжують наступати на східному напрямку, найактивніші бойові дії тривають під Авдіївкою та біля плацдарму українських військових на лівому березі Херсонської області.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 365 990 (+820),

– танків – 6036 (+5),

– бойових броньованих машин – 11 203 (+9),

– артилерійських систем – 8672 (+6),

– РСЗВ – 954 (+1),

– засобів ППО – 638,

– літаків – 329,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1),

– крилатих ракет – 1805 (+18),

– кораблів/катерів – 23,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 11 552 (+10),

– спеціальної техніки – 1333 (+5).

Зараз окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.

На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні – це не є "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.

Росія почала менше штурмувати піхотою, але дуже активно б'є авіацією та артилерією.

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