Армия России потеряла батальон солдат за сутки и почти 50 единиц техники — статистика

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 680 российских оккупантов и 47 единиц техники за сутки

Ракетная установка ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 680 человек и 47 единиц военной техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 57 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Работино и Крынок, ВСУ же удалось продвинуться под Вербовым.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 361 500 (+680),

— танков — 5990 (+0) ед,

— боевых бронированных машин — 11 107 (+7),

— артиллерийских систем — 8546 (+15),

— РСЗО — 945,

— средств ПВО — 629 (+3),

— самолетов — 329,

— вертолетов — 324,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6748 (+36),

— крылатых ракет — 1783 (+73),

— кораблей/катеров — 23,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 11391 (+26),

— специальной техники — 1298 (+14).

Авдеевка. Обстановка постоянно меняется, можно сделать шаг назад – генерал ВСУ.

Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы оцепления Авдеевки пока нет, командование подтягивает резервы.

Авдеевка. 47 бригада: У нас есть мощные средства для сдерживания РФ, но она не жалеет людей.

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