Армия России потеряла батальон солдат за сутки и почти 50 единиц техники — статистика
Российская армия потеряла 680 человек и 47 единиц военной техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 57 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Работино и Крынок, ВСУ же удалось продвинуться под Вербовым.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 361 500 (+680),
— танков — 5990 (+0) ед,
— боевых бронированных машин — 11 107 (+7),
— артиллерийских систем — 8546 (+15),
— РСЗО — 945,
— средств ПВО — 629 (+3),
— самолетов — 329,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6748 (+36),
— крылатых ракет — 1783 (+73),
— кораблей/катеров — 23,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 11391 (+26),
— специальной техники — 1298 (+14).
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