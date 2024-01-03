Армія Росії втратила батальйон солдатів за добу та майже 50 одиниць техніки — статистика

Збройні Сили України "відмінусували" 680 російських окупантів та 47 одиниць техніки за добу

Ракетна установка ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 680 осіб та 47 одиниць військової техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 57 бойових зіткнень, росіяни наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Роботиного та Кринкiв, ЗСУ вдалося просунутись під Вербовим.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 361 500 (+680),

– танків – 5990 (+0) од.

– бойових броньованих машин – 11 107 (+7),

– артилерійських систем – 8546 (+15),

– РСЗВ – 945,

– засобів ППО – 629 (+3),

– літаків – 329,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6748 (+36),

– крилатих ракет – 1783 (+73),

– кораблів/катерів – 23,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 11391 (+26),

– спеціальної техніки – 1298 (+14).

Авдіївка. Ситуація постійно змінюється, можна зробити крок назад – генерал ЗСУ.

Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки поки що немає, командування підтягує резерви.

Авдіївка. 47 бригада: Ми маємо потужні засоби для стримування РФ, але вона не шкодує людей.

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