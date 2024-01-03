Армія Росії втратила батальйон солдатів за добу та майже 50 одиниць техніки — статистика
Російська армія втратила 680 осіб та 47 одиниць військової техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 57 бойових зіткнень, росіяни наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Роботиного та Кринкiв, ЗСУ вдалося просунутись під Вербовим.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 361 500 (+680),
– танків – 5990 (+0) од.
– бойових броньованих машин – 11 107 (+7),
– артилерійських систем – 8546 (+15),
– РСЗВ – 945,
– засобів ППО – 629 (+3),
– літаків – 329,
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6748 (+36),
– крилатих ракет – 1783 (+73),
– кораблів/катерів – 23,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11391 (+26),
– спеціальної техніки – 1298 (+14).
- Авдіївка. Ситуація постійно змінюється, можна зробити крок назад – генерал ЗСУ.
- Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки поки що немає, командування підтягує резерви.
- Авдіївка. 47 бригада: Ми маємо потужні засоби для стримування РФ, але вона не шкодує людей.
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