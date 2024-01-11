Армия России потеряла более 50 единиц техники и 830 человек за сутки — статистика от ВСУ

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 830 солдат и 56 единиц военной техники за минувшие сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 73 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работина, Вербового и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 367620 (+830),

— танков — 6050 (+12),

— боевых бронированных машин — 11238 (+22),

— артиллерийских систем — 8699 (+15),

— РСЗО — 957 (+1),

— средства ПВО — 641 (+2),

— самолетов — 329,

— вертолетов — 324,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 6834,

— крылатые ракеты — 1806 (+1),

— корабли/катера — 23,

— подлодки — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 11596 (+21),

— специальная техника — 1337 (+1).

В настоящее время оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.

На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне – это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.

Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.

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