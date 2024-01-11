Армия России потеряла более 50 единиц техники и 830 человек за сутки — статистика от ВСУ
Российская армия потеряла 830 солдат и 56 единиц военной техники за минувшие сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 73 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работина, Вербового и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 367620 (+830),
— танков — 6050 (+12),
— боевых бронированных машин — 11238 (+22),
— артиллерийских систем — 8699 (+15),
— РСЗО — 957 (+1),
— средства ПВО — 641 (+2),
— самолетов — 329,
— вертолетов — 324,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 6834,
— крылатые ракеты — 1806 (+1),
— корабли/катера — 23,
— подлодки — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 11596 (+21),
— специальная техника — 1337 (+1).
- В настоящее время оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.
- На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне – это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.
- Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.
Читайте также: Офицер 28 ОМБр: Если брать мотивированных, то наберем 20%. Нужно другое отношение к армии