Армія Росії втратила понад 50 одиниць техніки та 830 осіб за добу — статистика від ЗСУ
Російська армія втратила 830 солдатів та 56 одиниць військової техніки за минулу добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 73 бойові зіткнення, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного, Вербового та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 367 620 (+830),
- танків – 6050 (+12),
- бойових броньованих машин – 11 238 (+22),
- артилерійських систем – 8699 (+15),
- РСЗВ – 957 (+1),
- засобів ППО – 641 (+2),
- літаків – 329,
- вертольотів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6834,
- крилатих ракет – 1806 (+1),
- кораблів/катерів – 23,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 596 (+21),
- спеціальної техніки – 1337 (+1).
- Наразі окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.
- На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні – це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.
- Росія почала менше штурмувати піхотою, але дуже активно б'є авіацією та артилерією.
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