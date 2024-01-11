Армія Росії втратила понад 50 одиниць техніки та 830 осіб за добу — статистика від ЗСУ

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 830 солдатів та 56 одиниць військової техніки за минулу добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 73 бойові зіткнення, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного, Вербового та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 367 620 (+830),

- танків – 6050 (+12),

- бойових броньованих машин – 11 238 (+22),

- артилерійських систем – 8699 (+15),

- РСЗВ – 957 (+1),

- засобів ППО – 641 (+2),

- літаків – 329,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6834,

- крилатих ракет – 1806 (+1),

- кораблів/катерів – 23,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 596 (+21),

- спеціальної техніки – 1337 (+1).

Наразі окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.

На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні – це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.

Росія почала менше штурмувати піхотою, але дуже активно б'є авіацією та артилерією.

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