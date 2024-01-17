Армия России потеряла более 50 единиц техники. Также батальон солдат и офицеров — сводка

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 730 российских оккупантов за минувшие сутки боев на фронте

Миномет ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 53 единицы военной техники, а также 730 человек за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли, что Силы обороны отражали атаки оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Общие потери россиян за время большой войны составили:

— личного состава — 372 820 (+730),

— танков — 6126 (+13),

— боевых бронированных машин — 11 372 (+14),

— артиллерийских систем — 8811 (+10),

— РСЗО — 964 (+3),

— средств ПВО — 653,

— самолетов — 331,

— вертолетов — 324,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6884 (+7),

— крылатых ракет — 1817 (+1),

— кораблей/катеров — 23,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 11 755 (+24),

— специальной техники — 1367 (+2).

В Одессе в результате российской атаки дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 в ночь на 17 января есть разрушения и пострадавшие. Основные усилия врага были направлены по Одессе, беспилотники заходили на критически низкой высоте с Черного моря.

В Одессе утром 17 января снова раздались взрывы, российские оккупанты атаковали область ракетами.

Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили 19 из 20 "шахедов", также оккупанты ударили по Украине двумя ракетами С-300.

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