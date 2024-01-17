Армия России потеряла более 50 единиц техники. Также батальон солдат и офицеров — сводка
Российская армия потеряла 53 единицы военной техники, а также 730 человек за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли, что Силы обороны отражали атаки оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях.
Общие потери россиян за время большой войны составили:
— личного состава — 372 820 (+730),
— танков — 6126 (+13),
— боевых бронированных машин — 11 372 (+14),
— артиллерийских систем — 8811 (+10),
— РСЗО — 964 (+3),
— средств ПВО — 653,
— самолетов — 331,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6884 (+7),
— крылатых ракет — 1817 (+1),
— кораблей/катеров — 23,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 11 755 (+24),
— специальной техники — 1367 (+2).
- В Одессе в результате российской атаки дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 в ночь на 17 января есть разрушения и пострадавшие. Основные усилия врага были направлены по Одессе, беспилотники заходили на критически низкой высоте с Черного моря.
- В Одессе утром 17 января снова раздались взрывы, российские оккупанты атаковали область ракетами.
- Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили 19 из 20 "шахедов", также оккупанты ударили по Украине двумя ракетами С-300.
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