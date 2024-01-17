Армія Росії втратила понад 50 одиниць техніки. Також батальйон солдатів та офіцерів — зведення

Збройні Сили України "відмінусували" 730 російських окупантів за минулу добу боїв на фронті

Міномет ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 53 одиниці військової техніки, а також 730 осіб минулої доби. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли, що Сили оборони відбивали атаки окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Загальні втрати росіян під час великої війни склали:

- особового складу – 372 820 (+730),

- танків – 6126 (+13),

- бойових броньованих машин – 11 372 (+14),

- артилерійських систем – 8811 (+10),

- РСЗВ – 964 (+3),

- засобів ППО – 653,

- літаків – 331,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6884 (+7),

- крилатих ракет – 1817 (+1),

- кораблів/катерів – 23,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 755 (+24),

- спеціальної техніки – 1367 (+2).

В Одесі внаслідок російської атаки дронами-камікадзе типу Shahed-136/131 у ніч проти 17 січня є руйнування та постраждалі. Основні зусилля ворога були спрямовані на Одесу, безпілотники заходили на критично низькій висоті з Чорного моря.

В Одесі вранці 17 січня знову пролунали вибухи, російські окупанти атакували область ракетами.

Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили 19 із 20 "шахедів", також окупанти вдарили по Україні двома ракетами С-300.

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