Армия России потеряла еще 920 человек и 94 единицы техники за сутки – статистика

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны ликвидировали 414 680 российских оккупантов

Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия потеряла еще 920 солдат и офицеров, 94 единицы техники, а также 36 артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 83 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районе Орловки, пытаются прорвать оборону украинских военных возле Красногоровки.

Общие потери врага во время большой войны составили:

- личного состава – 414 680 (+920),

- танков – 6610 (+17),

- боевых бронированных машин – 12 582 (+30),

- артиллерийских систем – 10 106 (+36),

- РСЗО – 1000,

- средств ПВО – 691 (+1),

- самолетов – 345 (+3),

- вертолетов – 325,

- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7794 (+26),

- крылатых ракет – 1912,

- кораблей/катеров – 25,

- подводных лодок – 1,

- автомобильной техники и автоцистерн – 13 206 (+54),

- специальной техники – 1611 (+10).

17 февраля 2024 года главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении, сообщил отдел по связям с общественностью ОВСУ "Таврия".

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