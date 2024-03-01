Армия России потеряла еще 920 человек и 94 единицы техники за сутки – статистика
Российская армия потеряла еще 920 солдат и офицеров, 94 единицы техники, а также 36 артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 83 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районе Орловки, пытаются прорвать оборону украинских военных возле Красногоровки.
Общие потери врага во время большой войны составили:
- личного состава – 414 680 (+920),
- танков – 6610 (+17),
- боевых бронированных машин – 12 582 (+30),
- артиллерийских систем – 10 106 (+36),
- РСЗО – 1000,
- средств ПВО – 691 (+1),
- самолетов – 345 (+3),
- вертолетов – 325,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7794 (+26),
- крылатых ракет – 1912,
- кораблей/катеров – 25,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 13 206 (+54),
- специальной техники – 1611 (+10).
- 17 февраля 2024 года главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
- 26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.
- 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении, сообщил отдел по связям с общественностью ОВСУ "Таврия".
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