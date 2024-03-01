Армія Росії втратила ще 920 людей та 94 одиниці техніки за добу – статистика

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони ліквідували 414 680 російських окупантів

Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила ще 920 солдатів та офіцерів, 94 одиниці техніки, а також 36 артилерійських систем за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 83 бойових зіткнення на фронті, росіяни наступають в районі Орлівки, намагаються прорвати оборону українських військових біля Красногорівки.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 414 680 (+920),

- танків – 6610 (+17),

- бойових броньованих машин – 12 582 (+30),

- артилерійських систем – 10 106 (+36),

- РСЗВ – 1000,

- засобів ППО – 691 (+1),

- літаків – 345 (+3),

- вертольотів – 325,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7794 (+26),

- крилатих ракет – 1912,

- кораблів/катерів – 25,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 206 (+54),

- спеціальної техніки – 1611 (+10).

17 лютого 2024 року головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку, повідомив відділ зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія".

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