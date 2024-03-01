Армія Росії втратила ще 920 людей та 94 одиниці техніки за добу – статистика
Російська армія втратила ще 920 солдатів та офіцерів, 94 одиниці техніки, а також 36 артилерійських систем за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 83 бойових зіткнення на фронті, росіяни наступають в районі Орлівки, намагаються прорвати оборону українських військових біля Красногорівки.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 414 680 (+920),
- танків – 6610 (+17),
- бойових броньованих машин – 12 582 (+30),
- артилерійських систем – 10 106 (+36),
- РСЗВ – 1000,
- засобів ППО – 691 (+1),
- літаків – 345 (+3),
- вертольотів – 325,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7794 (+26),
- крилатих ракет – 1912,
- кораблів/катерів – 25,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 206 (+54),
- спеціальної техніки – 1611 (+10).
- 17 лютого 2024 року головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
- 26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.
- 27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку, повідомив відділ зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія".
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