Росія наступає в районі Орлівки, намагається прорвати оборону ЗСУ біля Красногорівки – карта

За словами військових, за добу на фронті відбулося 83 бойові зіткнення

Фото: Генштаб ЗСУ

В районі Красногорівки Сили оборони продовжують стримувати російські окупаційні війська, крім того, ворог активно наступає на Авдіївському напрямку. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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За словами військових, за добу на фронті відбулося 83 бойові зіткнення. В районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, що на Авдіївському напрямку, українські військові відбили 25 ворожих атак.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону українських воїнів.

Карта: Deepstate

У районі Куп'янська росіяни наступали поблизу Петропавлівки та Табаївки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

В районі Бахмута ворог намагався наступати біля Іванівського та Кліщіївки, ЗСУ відбилися.

Поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку була одна спроба наступу з боку окупантів, але безуспішна.

Крім того, противник здійснив чотири невдалі штурми позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника.

17 лютого 2024 року головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку, повідомив відділ зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія".

Ввечері 28 лютого 3 ОШБр заявила, що вибила всіх росіян з Красногорівки. Напередодні сили російської армії накатами атакували південно-східну частину міста та увійшли до нього.

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