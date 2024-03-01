Росія наступає в районі Орлівки, намагається прорвати оборону ЗСУ біля Красногорівки – карта
В районі Красногорівки Сили оборони продовжують стримувати російські окупаційні війська, крім того, ворог активно наступає на Авдіївському напрямку. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За словами військових, за добу на фронті відбулося 83 бойові зіткнення. В районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, що на Авдіївському напрямку, українські військові відбили 25 ворожих атак.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону українських воїнів.
У районі Куп'янська росіяни наступали поблизу Петропавлівки та Табаївки.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.
В районі Бахмута ворог намагався наступати біля Іванівського та Кліщіївки, ЗСУ відбилися.
Поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку була одна спроба наступу з боку окупантів, але безуспішна.
Крім того, противник здійснив чотири невдалі штурми позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.
Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника.
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- Ввечері 28 лютого 3 ОШБр заявила, що вибила всіх росіян з Красногорівки. Напередодні сили російської армії накатами атакували південно-східну частину міста та увійшли до нього.
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