Россия наступает в районе Орловки, хочет прорвать оборону ВСУ возле Красногоровки – карта

По словам военных, за сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения

Фото: Генштаб ВСУ

В районе Красногоровки Силы обороны продолжают удерживать российские оккупационные войска, кроме того, враг активно наступает на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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По словам военных, за сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения. В районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, что на Авдеевском направлении, украинские военные отбили 25 вражеских атак.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону украинских воинов.

Карта: Deepstate

В районе Купянска россияне наступали вблизи Петропавловки и Табаевки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

В районе Бахмута враг пытался наступать возле Ивановского и Клещеевки, ВСУ отбились.

Вблизи Работино на Запорожском направлении была одна попытка наступления со стороны оккупантов, но безуспешная.

Кроме того, противник совершил четыре неудачных штурма позиций украинских войск на левобережье Днепра.

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

17 февраля 2024 года главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении, сообщил отдел по связям с общественностью ОВСУ "Таврия".

Вечером 28 февраля 3 ОШБр заявила, что выбила всех россиян из Красногоровки. Накануне силы российской армии накатами атаковали юго-восточную часть города и вошли в него.

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