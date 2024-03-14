Армия России потеряла почти 1000 человек. Десятки единиц техники и артиллерии — статистика
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла еще 970 солдат и офицеров, 58 единиц техники, а также 11 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 427 840 (+970),

— танков — 6757 (+5),

— боевых бронированных машин — 12 938 (+17),

— артиллерийских систем — 10 565 (+11),

— РСЗО — 1017,

— средств ПВО —717 (+2),

— самолетов — 347,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 8220 (+15),

— крылатых ракет — 1920 (+1),

— кораблей/катеров — 26,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 13 959 (+27),

— специальной техники — 1708 (+9).

  • 28 февраля 3 ОШБр выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области.
  • 1 марта на Авдеевском направлении воины 47 отдельной механизированной бригады остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.
  • 4 марта спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.
  • 13 марта главком ВСУ заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

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