Армия России потеряла почти 1000 человек. Десятки единиц техники и артиллерии — статистика

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" еще 970 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла еще 970 солдат и офицеров, 58 единиц техники, а также 11 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 427 840 (+970),

— танков — 6757 (+5),

— боевых бронированных машин — 12 938 (+17),

— артиллерийских систем — 10 565 (+11),

— РСЗО — 1017,

— средств ПВО —717 (+2),

— самолетов — 347,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 8220 (+15),

— крылатых ракет — 1920 (+1),

— кораблей/катеров — 26,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 13 959 (+27),

— специальной техники — 1708 (+9).

28 февраля 3 ОШБр выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области.

1 марта на Авдеевском направлении воины 47 отдельной механизированной бригады остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.

4 марта спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

13 марта главком ВСУ заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

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