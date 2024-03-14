Армія Росії втратила майже 1000 людей. Десятки одиниць техніки та артилерії — статистика
Російська армія втратила ще 970 солдатів та офіцерів, 58 одиниць техніки, а також 11 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні втрати ворога за час великої війни склали:
- особового складу – 427 840 (+970),
- танків – 6757 (+5),
- бойових броньованих машин – 12 938 (+17),
- артилерійських систем – 10 565 (+11),
- РСЗВ – 1017,
- засобів ППО -717 (+2),
- літаків – 347,
- вертольотів – 325,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8220 (+15),
- крилатих ракет – 1920 (+1),
- кораблів/катерів – 26,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 959 (+27),
- спеціальної техніки – 1708 (+9).
- 28 лютого 3 ОШБр вибила російських окупантів із Красногорівки Донецької області.
- 1 березня на Авдіївському напрямку воїни 47 окремої механізованої бригади зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.
- 4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.
- 13 березня головком ВСУ заявив, що ситуація на Східному фронті залишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".
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