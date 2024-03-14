Армія Росії втратила майже 1000 людей. Десятки одиниць техніки та артилерії — статистика

Ігаль Левін

Сім основних змін на світовому ринку зброї

SIPRI випустив дуже цікавий та показовий звіт про зміни на ринках озброєнь. Порівнюються дві "п'ятирічки", а саме: період 2019-2023 та 2014-2018. Ось основні тенденції