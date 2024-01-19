Армия России потеряла почти 1000 человек и 20 танков за сутки – статистика

Фото: Генштаб ВСУ

Армия России потеряла более 20 танков, а также 920 человек за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утром военные заявляли о 127 боевых столкновениях на фронте. Российские оккупанты наступают по всем направлениям фронта, сильнее активизировавшись в частности на участках Луганской области.

Общие потери врага во время большой войны составили:

– личного состава – 374 520 (+920),

– танков – 6167 (+20),

– боевых бронированных машин – 11 445 (+35),

– артиллерийских систем – 8854 (+19),

– РСЗО – 966 (+2),

– средств ПВО – 654 (+1),

– самолетов – 331,

– вертолетов – 324,

– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6929 (+4),

– крылатых ракет – 1818 (+1),

– кораблей/катеров – 23,

– подводных лодок – 1,

– автомобильной техники и автоцистерн – 11 831 (+37),

– специальной техники – 1384 (+4).

Бойцы ССО ликвидировали группу российских оккупантов под Авдеевкой, враг пытался провести разведку украинских позиций.

Операторы ССО навели огонь на вражеские цели – и бойцы Сил обороны поразили из ракетной системы M142 HIMARS российскую систему залпового огня "Торнадо-Г" и самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С".

Бойцы ССО навели HIMARS на две российские самоходные артиллерийские установки "Нона-С" в Запорожском направлении.

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