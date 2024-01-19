Армия России потеряла почти 1000 человек и 20 танков за сутки – статистика
Армия России потеряла более 20 танков, а также 920 человек за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 127 боевых столкновениях на фронте. Российские оккупанты наступают по всем направлениям фронта, сильнее активизировавшись в частности на участках Луганской области.
Общие потери врага во время большой войны составили:
– личного состава – 374 520 (+920),
– танков – 6167 (+20),
– боевых бронированных машин – 11 445 (+35),
– артиллерийских систем – 8854 (+19),
– РСЗО – 966 (+2),
– средств ПВО – 654 (+1),
– самолетов – 331,
– вертолетов – 324,
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6929 (+4),
– крылатых ракет – 1818 (+1),
– кораблей/катеров – 23,
– подводных лодок – 1,
– автомобильной техники и автоцистерн – 11 831 (+37),
– специальной техники – 1384 (+4).
- Бойцы ССО ликвидировали группу российских оккупантов под Авдеевкой, враг пытался провести разведку украинских позиций.
- Операторы ССО навели огонь на вражеские цели – и бойцы Сил обороны поразили из ракетной системы M142 HIMARS российскую систему залпового огня "Торнадо-Г" и самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С".
- Бойцы ССО навели HIMARS на две российские самоходные артиллерийские установки "Нона-С" в Запорожском направлении.
Читайте также: Белый дом: Угрозы со стороны КНДР могут резко измениться из-за сотрудничества с Россией