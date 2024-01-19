Армія Росії втратила маже 1000 людей та 20 танків за добу – статистика

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони ліквідували 374 520 окупантів

Фото: Генштаб ЗСУ

Армія Росії втратила понад 20 танків, а також 920 осіб за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Вранці військові заявляли про 127 бойових зіткнень на фронті. Російські окупанти наступають на всіх напрямках фронту, сильніше активізувавшись зокрема на ділянках Луганської області.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 374 520 (+920),

– танків – 6167 (+20),

– бойових броньованих машин – 11 445 (+35),

– артилерійських систем – 8854 (+19),

– РСЗВ – 966 (+2),

– засобів ППО – 654 (+1),

– літаків – 331,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6929 (+4),

– крилатих ракет – 1818 (+1),

– кораблів/катерів – 23,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 11 831 (+37),

– спеціальної техніки – 1384 (+4).

Бійці ССО ліквідували групу російських окупантів під Авдіївкою, ворог намагався провести розвідку українських позицій.

Оператори ССО навели вогонь на ворожі цілі – і бійці Сил оборони вразили з ракетної системи M142 HIMARS російську систему залпового вогню "Торнадо-Г" та самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С".

Бійці ССО навели HIMARS на дві російські самохідні артилерійські установки "Нона-С" на Запорізькому напрямку.

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