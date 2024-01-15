Армия России потеряла полк солдат и 68 единиц техники за сутки — статистика от ВСУ
Российская армия потеряла 980 человек и 68 единиц техники за минувшие сутки боев на фронта с россиянами. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 94 боевых столкновениях на фронте, РФ наступает в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Червоного, Вербового, Работино и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 370980 (+980),
— танков — 6089 (+14),
— боевых бронированных машин — 11322 (+20),
— артиллерийских систем — 8771 (+24),
— РСЗО — 958 (+1),
— средства ПВО — 650 (+2),
— самолетов — 329,
— вертолетов — 324,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 6865 (+4),
— крылатые ракеты — 1815 (+1),
— корабли/катера — 23,
— подлодки — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 11698 (+31),
— специальная техника — 1356 (+3).
- Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может.
- Спикер Сухопутных войск в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".
- 9 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области.
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