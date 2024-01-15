Армия России потеряла полк солдат и 68 единиц техники за сутки — статистика от ВСУ

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 980 россиян за минувшие сутки боев на фронте

Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 980 человек и 68 единиц техники за минувшие сутки боев на фронта с россиянами. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 94 боевых столкновениях на фронте, РФ наступает в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Червоного, Вербового, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 370980 (+980),

— танков — 6089 (+14),

— боевых бронированных машин — 11322 (+20),

— артиллерийских систем — 8771 (+24),

— РСЗО — 958 (+1),

— средства ПВО — 650 (+2),

— самолетов — 329,

— вертолетов — 324,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 6865 (+4),

— крылатые ракеты — 1815 (+1),

— корабли/катера — 23,

— подлодки — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 11698 (+31),

— специальная техника — 1356 (+3).

Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может.

Спикер Сухопутных войск в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

9 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области.

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