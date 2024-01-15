Армія Росії втратила полк солдатів та 68 одиниць техніки за добу — статистика від ЗСУ
Російська армія втратила 980 осіб та 68 одиниць техніки за минулу добу боїв на фронті з росіянами. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 94 бойові зіткнення на фронті, РФ наступає в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Червоного, Вербового, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 370 980 (+980),
– танків – 6089 (+14),
– бойових броньованих машин – 11 322 (+20),
– артилерійських систем – 8771 (+24),
– РСЗВ – 958 (+1),
– засобів ППО – 650 (+2),
– літаків – 329,
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6865 (+4),
– крилатих ракет – 1815 (+1),
– кораблів/катерів – 23,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11 698 (+31),
– спеціальної техніки – 1356 (+3).
- Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може.
- Спікер Сухопутних військ у коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".
- 9 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров відвідали позиції Сил оборони у районі Куп'янська Харківської області.
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