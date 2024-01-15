Армія Росії втратила полк солдатів та 68 одиниць техніки за добу — статистика від ЗСУ

Збройні Сили України "відмінусували" 980 росіян за минулу добу боїв на фронті

Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 980 осіб та 68 одиниць техніки за минулу добу боїв на фронті з росіянами. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вранці військові заявляли про 94 бойові зіткнення на фронті, РФ наступає в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Червоного, Вербового, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 370 980 (+980),

– танків – 6089 (+14),

– бойових броньованих машин – 11 322 (+20),

– артилерійських систем – 8771 (+24),

– РСЗВ – 958 (+1),

– засобів ППО – 650 (+2),

– літаків – 329,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6865 (+4),

– крилатих ракет – 1815 (+1),

– кораблів/катерів – 23,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 11 698 (+31),

– спеціальної техніки – 1356 (+3).

Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net , що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може.

, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може. Спікер Сухопутних військ у коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

назвав матеріал The Telegraph "маячнею". 9 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров відвідали позиції Сил оборони у районі Куп'янська Харківської області.

Читайте також: Росія атакувала "Кинджалами", Х-101, Х-22, С-300, Х-31П та іншими: збили вісім ракет