Армия России продолжает нести рекордные потери. За сутки "отминусовано" 1120 оккупантов

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины "отминусовали" десятки единиц техники и артиллерии, а также более 1100 россиян

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1120 человек, 21 артиллерийскую систему и 76 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодонецкого, Работино и Вербового — на фронте произошло 91 боевое столкновение.

Общие потери врага за время большой войны составили: