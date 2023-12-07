Армия России продолжает нести рекордные потери. За сутки "отминусовано" 1120 оккупантов
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1120 человек, 21 артиллерийскую систему и 76 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодонецкого, Работино и Вербового — на фронте произошло 91 боевое столкновение.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 336 230 (+1120);

— танков — 5618 (+18);

— боевых бронированных машин — 10 482 (+26);

— артиллерийских систем — 8045 (+21);

— РСЗО — 919;

— средств ПВО — 605;

— самолетов — 324;

— вертолетов — 324;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 6116 (+33);

— крылатых ракет — 1571 (+1);

— кораблей/катеров — 22;

— подлодок — 1;

— автомобильной техники и автоцистерн — 10 561 (+29);

— специальной техники — 1156 (+3).

  • Эвакуационная группа "Белый ангел", созданная полицейскими Донецкой области, показала, как выглядит уничтоженная российскими оккупантами Авдеевка в первый день зимы.
  • WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

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