Армия России продолжает нести рекордные потери. За сутки "отминусовано" 1120 оккупантов
Российская армия потеряла 1120 человек, 21 артиллерийскую систему и 76 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодонецкого, Работино и Вербового — на фронте произошло 91 боевое столкновение.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 336 230 (+1120);
— танков — 5618 (+18);
— боевых бронированных машин — 10 482 (+26);
— артиллерийских систем — 8045 (+21);
— РСЗО — 919;
— средств ПВО — 605;
— самолетов — 324;
— вертолетов — 324;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 6116 (+33);
— крылатых ракет — 1571 (+1);
— кораблей/катеров — 22;
— подлодок — 1;
— автомобильной техники и автоцистерн — 10 561 (+29);
— специальной техники — 1156 (+3).
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- Эвакуационная группа "Белый ангел", созданная полицейскими Донецкой области, показала, как выглядит уничтоженная российскими оккупантами Авдеевка в первый день зимы.
- WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.
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