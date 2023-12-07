Армія Росії продовжує зазнавати рекордних втрат. За добу "відмінусовано" 1120 окупантів

Минулої доби Збройні Сили України "відмінусували" десятки одиниць техніки та артилерії, а також понад 1100 росіян

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 1120 осіб, 21 артилерійську систему та 76 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Новодонецького, Роботиного та Вербового — на фронті сталося 91 бойове зіткнення.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 336 230 (+1120);

- танків – 5618 (+18);

- бойових броньованих машин – 10 482 (+26);

- артилерійських систем – 8045 (+21);

- РСЗВ – 919;

- засобів ППО – 605;

- літаків – 324;

- вертольотів – 324;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6116 (+33);

- крилатих ракет – 1571 (+1);

- кораблів/катерів – 22;

- підводних човнів – 1;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 561 (+29);

- спеціальної техніки – 1156 (+3).

Авдіївка. Росія продовжує запеклі піхотні атаки, посилила активність Су-25 та Ка-52.

Евакуаційна група "Білий ангел", створена поліцейськими Донецької області, показала, як виглядає знищена російськими окупантами Авдіївка першого дня зими.

WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

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