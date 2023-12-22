Армия России продолжает терять по одному полку бойцов каждый день. Новая сводка от ВСУ
Российская армия за минувшие сутки боев потеряла в Украине 1080 человек, 61 единицу техники и 24 артиллерийские системы. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли, что на фронте произошло 95 боевых столкновений, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового, Работино и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны:
— личного состава — 351 350 (+1080),
— танков — 5837 (+9),
— боевых бронированных машин — 10843 (+18),
— артиллерийских систем — 8250 (+24),
— РСЗО — 932,
— средств ПВО — 611,
— самолетов — 324,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6365 (+23),
— крылатых ракет — 1613,
— кораблей/катеров — 22,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 10944 (+25),
— специальной техники — 1217 (+9).
- Авдеевка. Россияне спрятались в погребе возле Степового. Их похоронила заживо Bradley — видео.
- 5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо диктатору Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.
- Спикер ВСУ Штупун сообщил, что оккупанты изменили тактику атак в районе Авдеевки в последние дни – количество штурмов уменьшилось, но враг начал привлекать большее количество пехоты и бронированной техники в одной атаке.
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