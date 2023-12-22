Армія Росії продовжує втрачати по одному полку бійців щодня. Нове зведення від ЗСУ
Російська армія за минулу добу боїв втратила в Україні 1080 осіб, 61 одиницю техніки та 24 артилерійські системи. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли, що на фронті сталося 95 бойових зіткнень, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та Кринкiв.
Загальні втрати ворога під час великої війни:
– особового складу – 351 350 (+1080),
– танків – 5837 (+9),
– бойових броньованих машин – 10843 (+18),
– артилерійських систем – 8250 (+24),
– РСЗВ – 932,
– засобів ППО – 611,
– літаків – 324,
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23),
– крилатих ракет – 1613,
– кораблів/катерів – 22,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 10 944 (+25),
– спеціальної техніки – 1217 (+9).
- Авдіївка. Росіяни сховалися у льоху біля Степового. Їх поховала живцем Bradley – відео.
- 5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.
- Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки в останні дні – кількість штурмів поменшала, але ворог почав залучати більшу кількість піхоти та броньованої техніки в одній атаці.
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