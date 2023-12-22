Армія Росії продовжує втрачати по одному полку бійців щодня. Нове зведення від ЗСУ

Збройні Сили України "відмінусували" ще 1080 російських окупантів за минулу добу

Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія за минулу добу боїв втратила в Україні 1080 осіб, 61 одиницю техніки та 24 артилерійські системи. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли, що на фронті сталося 95 бойових зіткнень, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та Кринкiв.

Загальні втрати ворога під час великої війни:

– особового складу – 351 350 (+1080),

– танків – 5837 (+9),

– бойових броньованих машин – 10843 (+18),

– артилерійських систем – 8250 (+24),

– РСЗВ – 932,

– засобів ППО – 611,

– літаків – 324,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23),

– крилатих ракет – 1613,

– кораблів/катерів – 22,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10 944 (+25),

– спеціальної техніки – 1217 (+9).

Авдіївка. Росіяни сховалися у льоху біля Степового. Їх поховала живцем Bradley – відео.

5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.

Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки в останні дні – кількість штурмів поменшала, але ворог почав залучати більшу кількість піхоти та броньованої техніки в одній атаці.

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