Армия России растягивает линии снабжения. ВСУ сильно бьют по скоплениям — Бундесвер
Вооруженные Силы Украины точно бьют по скоплениям российских оккупантов и командным пунктам, а противник растягивает линии снабжения. Об этом сообщил бригадный генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг в интервью агентству dpa, которое цитирует Spiegel.
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По его словам, в начале большой войны россияне проводили свои атаки слишком нескоординированно.
"Это компенсировалось массовостью и массовой вербовкой, использованием наемных войск", — сказал Фройдинг.
Он отметил, что оккупанты смогли научиться убирать важные точки тылового обеспечения, важные командные пункты и другие объекты из-под огня ВСУ.
"Однако это растягивает линии снабжения, а также делает их более уязвимыми. Но видите ли, везде, где россияне этого не делают, украинцы сильно бьют по ним", — заявил генерал.
- Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил надежду на то, что Украина получит 80 танков Leopard 2 (два батальона) до конца марта, но подчеркнул, что это будет нелегко.
- 14 февраля на встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что в общей сложности восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.
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