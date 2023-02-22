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Армия России растягивает линии снабжения. ВСУ сильно бьют по скоплениям — Бундесвер

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 13:39
Армия России растягивает линии снабжения. ВСУ сильно бьют по скоплениям — Бундесвер - Фото
Кристиан Фройдинг (Фото: Бундесвер)

Вооруженные Силы Украины точно бьют по скоплениям российских оккупантов и командным пунктам, а противник растягивает линии снабжения. Об этом сообщил бригадный генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг в интервью агентству dpa, которое цитирует Spiegel.

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По его словам, в начале большой войны россияне проводили свои атаки слишком нескоординированно.

"Это компенсировалось массовостью и массовой вербовкой, использованием наемных войск", — сказал Фройдинг.

Он отметил, что оккупанты смогли научиться убирать важные точки тылового обеспечения, важные командные пункты и другие объекты из-под огня ВСУ. 

"Однако это растягивает линии снабжения, а также делает их более уязвимыми. Но видите ли, везде, где россияне этого не делают, украинцы сильно бьют по ним", — заявил генерал.

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Дмитро Гриниченко
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Германия война бундесвер Кристиан Фройдинг
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