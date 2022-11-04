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Армия России развернула заградотряды, грозят расстреливать дезертиров — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 09:18
Армия России развернула заградотряды, грозят расстреливать дезертиров — разведка Британии - Фото
Российский оккупант (Фото: EPA)

Российские силы развернули заградительные отряды и "блокирующие части" из-за низкого морально-психологического духа солдат. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики сообщают, что из-за нежелания воевать в армии РФ, вероятно, начали развертывать заградотряды, которые грозят расстреливать отступающих солдат, чтобы принудить последних к наступлению — подобная тактика использовалась российскими войсками в предыдущих конфликтах. 

Британцы отмечают, что в последнее время российские генералы, скорее всего, хотели, чтобы их командиры применяли оружие против дезертиров, в том числе и санкционировали стрельбу по "нарушителям" после того, как было сделано предупреждение.

Командование РФ хотело, чтобы военные оборонялись насмерть. 

Тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских войск, резюмировали в сводке. 

Читайте также: "Отступающие войска будут уничтожены". Россия использует заградотряды против своих – ГУР

Дмитро Гриниченко
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армия России война британская разведка заградотряды
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