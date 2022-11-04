Армия России развернула заградотряды, грозят расстреливать дезертиров — разведка Британии

Российские силы развернули заградительные отряды и "блокирующие части" из-за низкого морально-психологического духа солдат. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики сообщают, что из-за нежелания воевать в армии РФ, вероятно, начали развертывать заградотряды, которые грозят расстреливать отступающих солдат, чтобы принудить последних к наступлению — подобная тактика использовалась российскими войсками в предыдущих конфликтах.

Британцы отмечают, что в последнее время российские генералы, скорее всего, хотели, чтобы их командиры применяли оружие против дезертиров, в том числе и санкционировали стрельбу по "нарушителям" после того, как было сделано предупреждение.

Командование РФ хотело, чтобы военные оборонялись насмерть.

Тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских войск, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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