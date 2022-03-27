Армию РФ – на рубежи до вторжения. Зеленский рассказал, что посчитает военной победой

Военной победой для Украины будет сокращение числа жертв, сроков войны, а также возвращение российских войск на рубежи, которые были до широкомасштабного вторжения. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в первом с начала полномасштабной войны интервью сотрудникам росСМИ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Один из интервьюеров спросил, какую военную цель ставит Зеленский и как представляет себе военную победу.

"Максимально уменьшить количество жертв, сократить сроки этой войны. Вывести войска РФ на компромиссные территории – а это все, что было до 24 февраля, до нападения. Пускай вернутся туда", – ответил президент.

Зеленский считает, что заставить Россию полностью освободить всю территорию "невозможно, это приведет к третье мировой войне".

"Поэтому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там попытаемся решить вопрос Донбасса, сложный вопрос Донбасса", – сказал он.

Зеленский добавил, что хочет закончить войну, но не хочет, чтобы у Украины были сотни тысяч погибших. Он сказал, что не рассматривал силового нападения ни на Донбасс, ни на Крым, ведь понимал, какой бы была цена этих территорий, пусть даже отвоеванных.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.