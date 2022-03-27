UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армию РФ – на рубежи до вторжения. Зеленский рассказал, что посчитает военной победой

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 21:09
Армию РФ – на рубежи до вторжения. Зеленский рассказал, что посчитает военной победой - Фото
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видео)

Военной победой для Украины будет сокращение числа жертв, сроков войны, а также возвращение российских войск на рубежи, которые были до широкомасштабного вторжения. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в первом с начала полномасштабной войны интервью сотрудникам росСМИ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Один из интервьюеров спросил, какую военную цель ставит Зеленский и как представляет себе военную победу.

"Максимально уменьшить количество жертв, сократить сроки этой войны. Вывести войска РФ на компромиссные территории – а это все, что было до 24 февраля, до нападения. Пускай вернутся туда", – ответил президент.

Зеленский считает, что заставить Россию полностью освободить всю территорию "невозможно, это приведет к третье мировой войне".

"Поэтому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там попытаемся решить вопрос Донбасса, сложный вопрос Донбасса", – сказал он.

Зеленский добавил, что хочет закончить войну, но не хочет, чтобы у Украины были сотни тысяч погибших. Он сказал, что не рассматривал силового нападения ни на Донбасс, ни на Крым, ведь понимал, какой бы была цена этих территорий, пусть даже отвоеванных.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война Донбасс Крым победа
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 