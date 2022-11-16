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Артиллерия ВСУ нанесла удары по Новой Каховке, Олешкам и Кинбурнской косе — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 07:19
Артиллерия ВСУ нанесла удары по Новой Каховке, Олешкам и Кинбурнской косе — ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины нанесли удары по российским оккупантам в Новой Каховке, Олешкам и Кинбурнской косе. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что ракетные и артиллерийские подразделения били по позициям противника и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружений на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы, выполнив более 50 огневых задач.

По результатам огневого поражения уничтожено 17 оккупантов, уничтожено и повреждено 15 единиц автомобильной и бронированной техники, две самоходные артиллерийские установки и разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Также были уничтожены два склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках. 

Россияне продолжают фортификационное оборудование рубежей на левом берегу Днепра и ведут активную оборону по линии реки. 

Читайте также: Белый дом: Визитом в Херсон Зеленский показал, что Украина продолжит свое наступление 

Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область потери России ОК Юг
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