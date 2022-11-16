Артиллерия ВСУ нанесла удары по Новой Каховке, Олешкам и Кинбурнской косе — ОК "Юг"

Вооруженные Силы Украины нанесли удары по российским оккупантам в Новой Каховке, Олешкам и Кинбурнской косе. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что ракетные и артиллерийские подразделения били по позициям противника и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружений на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы, выполнив более 50 огневых задач.

По результатам огневого поражения уничтожено 17 оккупантов, уничтожено и повреждено 15 единиц автомобильной и бронированной техники, две самоходные артиллерийские установки и разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Также были уничтожены два склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках.

Россияне продолжают фортификационное оборудование рубежей на левом берегу Днепра и ведут активную оборону по линии реки.

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Дмитро Гриниченко

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