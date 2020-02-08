Асеев: Один из тех, кого обменяли вместе со мной, избивал меня

Станислав Асеев (Васин) (скриншот из видеозаписи)

Журналист Станислав Асеев, вернувшийся в Украину в рамках обмена людьми с РФ, заявляет, что Евгений Бражников, которого освободили вместе с ним, принимал участие в избиении Асеева. Об этом освобожденный журналист заявил в интервью Тиждень.ua.

Асеев рассказал, что были заключенные, которые сотрудничали с администрацией и принимали участие в пытках и избиениях. Среди них, по словам журналиста, были освобожденные Бражников и Алексей Кусков: "И Бражников, и Кусков били меня лично. Последний в ноябре 2017 года отбил мне почку. Они ворвались в нашу камеру посреди ночи и переломали всех".

Журналист рассказал, что он уже дал показания об этом в Офисе генпрокурора и Службе безопасности Украины. Его заявление зарегистрировали, но ответа пока не было.

По словам Асеева, Бражников рассказывал другим заключенным, что он "много чего может рассказать и будет полезен" в Украине: "Как только нас вывезли на украинскую сторону, Бражникова стали бить прямо в автобусе, и только военные спасли его от самосуда".

Асеев рассказывал об этом на встрече с президентом Владимиром Зеленским: "Он позвонил главе СБУ, и там ему сказали, что занимаются Бражниковым. То есть им точно известно о преступлениях этого человека".