Associated Press говорит, что Зеленский готов провести выборы, но украинцы против

По словам Зеленского, быть президентом воюющей страны – "очень сложная работа", но он "не может себе представить, что покинет эту должность"

Владимир Зеленский (Скриншот из видео)

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, что готов провести выборы в Украине, но большинство украинцев выступают против.

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Журналисты не приводят четкую цитату главы государства, но передают его слова так: "Хотя Зеленский заявил, что готов провести выборы, большинство украинцев не готовы, считая это "опасным и бессмысленным"".

По словам Зеленского, быть президентом воюющей страны – "очень сложная работа", но он "не может себе представить, что покинет эту должность".

Представитель президента в Верховной Раде, нардеп от Слуги народа Федор Вениславский заявил LIGA.net, что президентские выборы во время войны будут противоречить конституционным основам избирательного права. Таким образом, по его мнению, "существуют стопроцентные основания сомневаться в легитимности президента, избранного гипотетически во время действия военного положения".

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10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.

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