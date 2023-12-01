Associated Press каже, що Зеленський готовий провести вибори, але українці проти

За словами Зеленського, бути президентом країни, яка воює – "дуже складна робота", але він "не може собі уявити, що покине цю посаду"

Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Associated Press, що готовий провести вибори в Україні, але більшість українців виступають проти.

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Журналісти не наводять чіткої цитати глави держави, але передають його слова так: "Хоча Зеленський заявив, що готовий провести вибори, більшість українців не готові, вважаючи це "небезпечним і безглуздим"".

За словами Зеленського, бути президентом країни, яка воює – "дуже складна робота", але він "не може собі уявити, що покине цю посаду".

Представник президента у Верховній Раді, нардеп від Слуги народу Федір Веніславський заявив LIGA.net, що президентські вибори під час війни суперечитимуть конституційним засадам виборчого права. Таким чином, на його думку, "існують стовідсоткові підстави сумніватися в легітимності президента, гіпотетично обраного під час дії воєнного стану".

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10 вересня Зеленський заявив, якщо проводити вибори під час війни, Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном і в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

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