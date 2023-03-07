Атака в Мачулищах. КГБ Беларуси задержало десятки спортсменов-стрелков – правозащитники

Спецслужбы Беларуси массово задерживают участников стрелковых клубов, клубов страйкболистов и реконструкторов – вероятно, в связи с атакой партизан на аэродром в Мачулищах. Такое предположение делает правозащитный центр "Вясна", который сообщил о задержаниях в Telegram.

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Правозащитники Беларуси утверждают, что в Минске задерживают спортсменов, которые имеют отношение к стрелковым клубам и другим организациям по интересам (в том числе участников сообществ исторической реконструкции). Среди задержанных есть участник нескольких национальных чемпионатов по стрельбе.

Официальная причина задержаний неизвестна, однако родственники задержанных полагают, что это может быть связано с диверсией против российского разведывательного самолета в Мачулищах.

Издание "Наша Нива" сообщает, что задержаны "десятки людей". Известно, что часть задержанных выпускают через несколько дней под подписку о неразглашении, других продолжают удерживать.

По информации правозащитников, силовики Беларуси пытаются найти некоего "Якутика", так как задержанных допрашивают о знакомстве с этим человеком. Всех задержанных также прогоняют через полиграф.

7 марта диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании "террориста украинских спецслужб, а также его пособников", которые якобы причастны к атаке на российский самолет А-50 на аэродроме Мачулищи.

26 февраля 2023 года организация BYPOL сообщила о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском. По данным Беларускі Гаюн, целью был самолет А-50 ВКС РФ. В BYPOL заявили, что беларуские партизаны причастны к диверсии. После проведения операции они якобы покинули Беларусь.

В Воздушных силах ВСУ назвали информацию о повреждении А-50 "хорошей новостью", но считают, что это не повлияет на атаки РФ.

Позже появилось видео с дрона, который атаковал самолет. Беларуские партизаны передали это видео, источники LIGA.net в СБУ подтвердили его подлинность.

Сергій Бережний

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