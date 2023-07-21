Атаками на востоке Россия пытается оттянуть силы ВСУ с юга – минобороны Эстонии

Нарастающие атаки оккупантов на северо-востоке Украины могут затруднить наступление ВСУ на южном направлении. Об этом предупредил на брифинге представитель Министерства обороны Эстонии, пишет ERR.ee.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Полковник Тармо Кундла на брифинге в Министерстве обороны Эстонии сказал, что результаты атак армии РФ на северо-востоке Украины, возможно, "повлияют на возможности и прогресс Украины на южном направлении".

Полковник отметил, что российские атаки в последние дни стали более интенсивными в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

"Эти атаки не привели к каким-либо существенным изменениям на линии соприкосновения, хотя РФ там несколько продвинулась. Тем не менее они могут быть важны, поскольку они вынуждают Украину реагировать и направлять в регион дополнительные ресурсы, которые иначе могли бы быть задействованы в другом месте", – сказал Кундла.

Несмотря на это, сказал полковник, ВСУ продолжают наступление, для которого "самым большим вызовом и проблемой" является преодоление минных полей.

По мнению Кундла, повреждение Керченского моста окажет существенное влияние на логистику российской армии.

Представитель минобороны Эстонии отметил, что выход России из Черноморского зернового соглашения и последовавшие за ним атаки РФ на экспортную инфраструктуру юга Украины можно расценить как "попытку пригрозить Западу, чтобы он не разрешил Украине атаковать российскую территорию с помощью западного оружия".

По его словам, продолжается фаза войны на истощение, инициатива в которой принадлежит Украине.

14 июля глава разведки Эстонии Марго Гросберг заявил, что ВСУ "близки к большему успеху" при наступлении на юге.

21 июня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что ВСУ под Бахмутом наступают постепенно, но непрестанно, используя тактическое новаторство.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.