Атаками на востоке Россия пытается оттянуть силы ВСУ с юга – минобороны Эстонии
Нарастающие атаки оккупантов на северо-востоке Украины могут затруднить наступление ВСУ на южном направлении. Об этом предупредил на брифинге представитель Министерства обороны Эстонии, пишет ERR.ee.
Полковник Тармо Кундла на брифинге в Министерстве обороны Эстонии сказал, что результаты атак армии РФ на северо-востоке Украины, возможно, "повлияют на возможности и прогресс Украины на южном направлении".
Полковник отметил, что российские атаки в последние дни стали более интенсивными в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
"Эти атаки не привели к каким-либо существенным изменениям на линии соприкосновения, хотя РФ там несколько продвинулась. Тем не менее они могут быть важны, поскольку они вынуждают Украину реагировать и направлять в регион дополнительные ресурсы, которые иначе могли бы быть задействованы в другом месте", – сказал Кундла.
Несмотря на это, сказал полковник, ВСУ продолжают наступление, для которого "самым большим вызовом и проблемой" является преодоление минных полей.
По мнению Кундла, повреждение Керченского моста окажет существенное влияние на логистику российской армии.
Представитель минобороны Эстонии отметил, что выход России из Черноморского зернового соглашения и последовавшие за ним атаки РФ на экспортную инфраструктуру юга Украины можно расценить как "попытку пригрозить Западу, чтобы он не разрешил Украине атаковать российскую территорию с помощью западного оружия".
По его словам, продолжается фаза войны на истощение, инициатива в которой принадлежит Украине.
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