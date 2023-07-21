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Атаками на востоке Россия пытается оттянуть силы ВСУ с юга – минобороны Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 16:23
Атаками на востоке Россия пытается оттянуть силы ВСУ с юга – минобороны Эстонии - Фото
Полковник Тармо Кундла (Фото - скриншот с видео)

Нарастающие атаки оккупантов на северо-востоке Украины могут затруднить наступление ВСУ на южном направлении. Об этом предупредил на брифинге представитель Министерства обороны Эстонии, пишет ERR.ee.

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Полковник Тармо Кундла на брифинге в Министерстве обороны Эстонии сказал, что результаты атак армии РФ на северо-востоке Украины, возможно, "повлияют на возможности и прогресс Украины на южном направлении".

Полковник отметил, что российские атаки в последние дни стали более интенсивными в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

"Эти атаки не привели к каким-либо существенным изменениям на линии соприкосновения, хотя РФ там несколько продвинулась. Тем не менее они могут быть важны, поскольку они вынуждают Украину реагировать и направлять в регион дополнительные ресурсы, которые иначе могли бы быть задействованы в другом месте", – сказал Кундла.

Несмотря на это, сказал полковник, ВСУ продолжают наступление, для которого "самым большим вызовом и проблемой" является преодоление минных полей.

По мнению Кундла, повреждение Керченского моста окажет существенное влияние на логистику российской армии.

Представитель минобороны Эстонии отметил, что выход России из Черноморского зернового соглашения и последовавшие за ним атаки РФ на экспортную инфраструктуру юга Украины можно расценить как "попытку пригрозить Западу, чтобы он не разрешил Украине атаковать российскую территорию с помощью западного оружия". 

По его словам, продолжается фаза войны на истощение, инициатива в которой принадлежит Украине.

Сергей Бережной
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войнаэстониябахмутнаступление ВСУТармо Кундла
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