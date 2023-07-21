Атаками на сході Росія намагається відтягнути сили ЗСУ з півдня – Міноборони Естонії

Наростаючі атаки окупантів на північному сході України можуть ускладнити наступ ЗСУ на південному напрямку. Про це попередив на брифінгу представник Міністерства оборони Естонії, пише ERR.ee.

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Полковник Тармо Кундла на брифінгу в Міністерстві оборони Естонії сказав, що результати атак армії РФ на північному сході України, можливо, "вплинуть на можливості та прогрес України на південному напрямку".

Полковник зазначив, що російські атаки в останні дні стали більш інтенсивними у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

"Ці атаки не призвели до будь-яких суттєвих змін на лінії зіткнення, хоча РФ там дещо просунулась. Проте вони можуть бути важливими, оскільки вони змушують Україну реагувати і направляти в регіон додаткові ресурси, які інакше могли б бути задіяні в іншому місці", – сказав Кундла.

Попри це, сказав полковник, ЗСУ продовжують наступ, для якого "найбільшим викликом та проблемою" є подолання мінних полів.

На думку Кундла, пошкодження Керченського мосту вплине на логістику російської армії.

Представник міноборони Естонії зазначив, що вихід Росії з Чорноморської зернової угоди і наступні атаки РФ на експортну інфраструктуру півдня України можна розцінити як "спробу пригрозити Заходу, щоб він не дозволив Україні атакувати російську територію за допомогою західної зброї".

За його словами, продовжується фаза війни на виснаження, ініціатива в якій належить Україні.

14 липня глава розвідки Естонії Марго Гросберг заявив, що ЗСУ "близькі до більшого успіху" під час наступу на півдні.

21 червня спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ під Бахмутом наступають поступово, але безперестанку, використовуючи тактичне новаторство.

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