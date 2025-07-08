Атаками по ТЦК Россия не сможет сорвать мобилизацию, нужные данные уже оцифрованы – ВСУ

Из-за ударов РФ по военкоматам могут пострадать действующие военные, ветераны и их семьи – часть их документов остается в бумаге, рассказал Саранцев

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Удары оккупантов по зданиям территориальных центров комплектования не сорвут мобилизации, поскольку данные военнообязанных оцифрованы. Об этом для текста LIGA.net рассказали начальник управления коммуникации командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев и четверо военных, служащих в ТЦК, из разных городов Украины.

"Конечно, в работу ТЦК будут внесены определенные коррективы, направленные на то, чтобы максимально обезопасить жизнь и здоровье, как работников этих учреждений, так и посетителей. Но процесс мобилизации в Украине не остановится. Он продолжался, продолжается и будет продолжаться", – заявил Саранцев.

Четверо военных ТЦК в разных городах подтвердили LIGA.net, что никаких принципиальных изменений в их работе из-за российских атак не произошло.

Один из них заметил: "Сорвать мобилизацию врагу не удастся. Работаем в штатном режиме".

Другой военный считает, что будет на одну волну больше хейта (ненависти) к ТЦК, поскольку Москва такими ударами будет прикрывать атаки по гражданским.

Однако организационная часть работы по мобилизации мало пострадает, потому что данные военнообязанных оцифрованы, подчеркнули собеседники LIGA.net из ТЦК и спикер Сухопутных войск.

В то же время, добавил Саранцев, могут возникнуть проблемы с предоставлением льгот и социальных услуг действующим военным, ветеранам и их семьям, поскольку часть их личных дел хранится в архивах в бумажном виде.