Атаками по ТЦК Россия не сможет сорвать мобилизацию, нужные данные уже оцифрованы – ВСУ
Удары оккупантов по зданиям территориальных центров комплектования не сорвут мобилизации, поскольку данные военнообязанных оцифрованы. Об этом для текста LIGA.net рассказали начальник управления коммуникации командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев и четверо военных, служащих в ТЦК, из разных городов Украины.
"Конечно, в работу ТЦК будут внесены определенные коррективы, направленные на то, чтобы максимально обезопасить жизнь и здоровье, как работников этих учреждений, так и посетителей. Но процесс мобилизации в Украине не остановится. Он продолжался, продолжается и будет продолжаться", – заявил Саранцев.
Четверо военных ТЦК в разных городах подтвердили LIGA.net, что никаких принципиальных изменений в их работе из-за российских атак не произошло.
Один из них заметил: "Сорвать мобилизацию врагу не удастся. Работаем в штатном режиме".
Другой военный считает, что будет на одну волну больше хейта (ненависти) к ТЦК, поскольку Москва такими ударами будет прикрывать атаки по гражданским.
Однако организационная часть работы по мобилизации мало пострадает, потому что данные военнообязанных оцифрованы, подчеркнули собеседники LIGA.net из ТЦК и спикер Сухопутных войск.
В то же время, добавил Саранцев, могут возникнуть проблемы с предоставлением льгот и социальных услуг действующим военным, ветеранам и их семьям, поскольку часть их личных дел хранится в архивах в бумажном виде.
- В последние недели Москва регулярно атакует здания военкоматов по всей Украине. 30 июня россияне попали рядом со зданием одного из районных ТЦК в Кривом Роге. Ранения получили три гражданских человека, один из пострадавших находился в тяжелом состоянии.
- 3 июля россияне нанесли удары по Полтаве, в результате чего были погибшие и раненые. Также возник пожар в здании местного ТЦК – пострадали двое военных и две работницы ВСУ, работавшие там.
- 6 июля оккупанты ударили дроном по ТЦК в Кременчуге. Среди военнослужащих и сотрудников военкомата раненых и погибших не было.
- 7 июля во время российской атаки по Харькову и Запорожью снова пострадали военкоматы, есть раненые военные.