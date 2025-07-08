Атаками на ТЦК Росія не зможе зірвати мобілізацію, бо потрібні дані вже оцифровано – ЗСУ

Через удари РФ по військкоматах можуть постраждати чинні військові, ветерани та їх родини – частина їх документів лишається у папері, розповів Саранцев

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Удари окупантів по будівлях територіальних центрів комплектування не зірвуть мобілізації, оскільки дані військовозобов'язаних оцифровано. Про це для тексту LIGA.net розповіли начальник управління комунікації командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев і четверо військових, які служать у ТЦК у різних містах України.

"Звичайно, в роботу ТЦК будуть внесені певні корективи, спрямовані на те, щоб максимально убезпечити життя й здоров'я, як працівників цих установ, так і відвідувачів. Але процес мобілізації в Україні не зупиниться. Він тривав, триває і буде тривати", – заявив Саранцев.

Четверо військових ТЦК у різних містах підтвердили LIGA.net, що жодних принципових змін у їхній роботі через російські атаки не відбулось.

Один з них зауважив: "Зірвати мобілізацію ворогові не вдасться. Працюємо в штатному режимі".

Інший військовий вважає, що буде на одну хвилю більше хейту (ненависті) до ТЦК, оскільки Москва такими ударами прикриватиме атаки по цивільних.

Проте організаційна частина роботи з мобілізації мало постраждає, тому що дані військовозобов’язаних оцифровано, наголосили співрозмовники LIGA.net з ТЦК і речник Сухопутних військ.

Разом з тим, додав Саранцев, можуть виникнути проблеми з наданням пільг і соціальних послуг чинним військовим, ветеранам та їхнім родинам, оскільки частина їхніх особових справ зберігається в архівах у паперовому вигляді.