Атаками на ТЦК Росія не зможе зірвати мобілізацію, бо потрібні дані вже оцифровано – ЗСУ
Удари окупантів по будівлях територіальних центрів комплектування не зірвуть мобілізації, оскільки дані військовозобов'язаних оцифровано. Про це для тексту LIGA.net розповіли начальник управління комунікації командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев і четверо військових, які служать у ТЦК у різних містах України.
"Звичайно, в роботу ТЦК будуть внесені певні корективи, спрямовані на те, щоб максимально убезпечити життя й здоров'я, як працівників цих установ, так і відвідувачів. Але процес мобілізації в Україні не зупиниться. Він тривав, триває і буде тривати", – заявив Саранцев.
Четверо військових ТЦК у різних містах підтвердили LIGA.net, що жодних принципових змін у їхній роботі через російські атаки не відбулось.
Один з них зауважив: "Зірвати мобілізацію ворогові не вдасться. Працюємо в штатному режимі".
Інший військовий вважає, що буде на одну хвилю більше хейту (ненависті) до ТЦК, оскільки Москва такими ударами прикриватиме атаки по цивільних.
Проте організаційна частина роботи з мобілізації мало постраждає, тому що дані військовозобов’язаних оцифровано, наголосили співрозмовники LIGA.net з ТЦК і речник Сухопутних військ.
Разом з тим, додав Саранцев, можуть виникнути проблеми з наданням пільг і соціальних послуг чинним військовим, ветеранам та їхнім родинам, оскільки частина їхніх особових справ зберігається в архівах у паперовому вигляді.
- В останні тижні Москва регулярно атакує будівлі військкоматів по всій Україні. 30 червня росіяни поцілили поруч із будівлею одного з районних ТЦК у Кривому Розі. Поранень зазнали три цивільні людини, один з постраждалих перебував у важкому стані.
- 3 липня росіяни завдали ударів по Полтаві, внаслідок чого були загиблі й поранені. Також виникла пожежа в будівлі місцевого ТЦК – постраждали двоє військових і дві працівниці ЗСУ, які там працювали.
- 6 липня окупанти вдарили дроном по ТЦК у Кременчуці. Серед військовослужбовців і працівників військкомату поранених і загиблих не було.
- 7 липня під час російської атаки по Харкову та Запоріжжю знову постраждали військкомати, є поранені військові.