Атакованные оккупантами ТЦК восстанавливают работу за одни-двое суток – аналитик Кевлюк
Для восстановления работы территориальных центров комплектования, атакованных Россией, нужно одни-двое суток, рассказал для текста LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк.
Он отметил, что базы данных военкоматов дублированы и в бумажном, и в электронном виде и хранятся там, где "их не достать".
Кевлюк отметил, что восстановление работы разрушенных ТЦК является вопросом одних-двух суток.
"Местные органы власти должны предоставить помещение, это опять будет абсолютно публично известный адрес. И, собственно говоря, вся история будет по кругу повторяться, если система ПВО государства, которая прикрывает и территориальные центры комплектования также, будет пропускать удары, мы будем иметь такие ситуации, как в Полтаве, Кременчуге и других городах", – считает эксперт.
- Спикер Сухопутных войск ВСУ и четверо военных, которые служат в ТЦК в разных городах Украины рассказали LIGA.net, что удары оккупантов по зданиям военкоматов не сорвут мобилизации, поскольку данные военнообязанных уже оцифрованы.