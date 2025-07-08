Атакованные оккупантами ТЦК восстанавливают работу за одни-двое суток – аналитик Кевлюк

Удары по ТЦК могут повторяться по кругу, если ПВО будет "пропускать" удары россиян, заявил полковник запаса

Иллюстративное фото: Depositphotos

Для восстановления работы территориальных центров комплектования, атакованных Россией, нужно одни-двое суток, рассказал для текста LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк.

Он отметил, что базы данных военкоматов дублированы и в бумажном, и в электронном виде и хранятся там, где "их не достать".

Кевлюк отметил, что восстановление работы разрушенных ТЦК является вопросом одних-двух суток.

"Местные органы власти должны предоставить помещение, это опять будет абсолютно публично известный адрес. И, собственно говоря, вся история будет по кругу повторяться, если система ПВО государства, которая прикрывает и территориальные центры комплектования также, будет пропускать удары, мы будем иметь такие ситуации, как в Полтаве, Кременчуге и других городах", – считает эксперт.