Атаковані окупантами ТЦК відновлюють роботу за одну-дві доби – аналітик Кевлюк
Для відновлення роботи територіальних центрів комплектування, атакованих Росією, потрібно одна-дві доби, розповів для тексту LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк.
Він зауважив, що бази даних військкоматів дубльовані і в паперовому, і в електронному вигляді та зберігаються там, де "їх не дістати".
Кевлюк зазначив, що відновлення роботи зруйнованих ТЦК є питанням однієї-двох діб.
"Місцеві органи влади мають надати приміщення, це знову буде абсолютно публічно відома адреса. І, власне кажучи, вся історія буде по колу повторюватися, якщо система ППО держави, яка прикриває і територіальні центри комплектування також, буде пропускати удари, ми будемо мати такі ситуації, як в Полтаві, Кременчуку та інших містах", – вважає експерт.
- Речник Сухопутних військ ЗСУ та четверо військових, які служать у ТЦК у різних містах України, розповіли LIGA.net, що удари окупантів по будівлях військкоматів не зірвуть мобілізації, оскільки дані військовозобов'язаних вже оцифровано.