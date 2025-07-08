Атаковані окупантами ТЦК відновлюють роботу за одну-дві доби – аналітик Кевлюк

Удари по ТЦК можуть повторюватися по колу, якщо ППО буде "пропускати" атаки росіян, заявив полковник запасу

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Для відновлення роботи територіальних центрів комплектування, атакованих Росією, потрібно одна-дві доби, розповів для тексту LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк.

Він зауважив, що бази даних військкоматів дубльовані і в паперовому, і в електронному вигляді та зберігаються там, де "їх не дістати".

Кевлюк зазначив, що відновлення роботи зруйнованих ТЦК є питанням однієї-двох діб.

"Місцеві органи влади мають надати приміщення, це знову буде абсолютно публічно відома адреса. І, власне кажучи, вся історія буде по колу повторюватися, якщо система ППО держави, яка прикриває і територіальні центри комплектування також, буде пропускати удари, ми будемо мати такі ситуації, як в Полтаві, Кременчуку та інших містах", – вважає експерт.