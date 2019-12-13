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Аваков: Для поиска заказчиков убийства Шеремета нам нужна помощь

Аваков: Для поиска заказчиков убийства Шеремета нам нужна помощь - Фото
Арсен Аваков (Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД)
13.12.2019, 23:29

Глава МВД сказал, что уже говорил с главой СБУ и хотел бы участия разведки

Для поиска заказчика убийства Павла Шеремета необходимо подключить Службу безопасности и Главное управление разведки. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в программе Свобода слова.

"Для того, чтобы определить заказчиков, мне нужна помощь. Мне не хватит Генеральной прокуратуры. Нужно говорить с СБУ, нужно говорить с Главным управлением разведки. Я сегодня с утра уже имел контакт с главой СБУ, он сегодня встречался с главой полиции. Мы подключим определенные наши возможности. Это все, что я могу сказать", – сказал Аваков.

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  • 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер. 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.
  • Подозрения объявлены бойцу ССО и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко
  • По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив, по версии силовиков, - "дестабилизация ситуации" в стране. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

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Павел Шеремет арсен аваков
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