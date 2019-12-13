Аваков: Для поиска заказчиков убийства Шеремета нам нужна помощь

Арсен Аваков (Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД)

Для поиска заказчика убийства Павла Шеремета необходимо подключить Службу безопасности и Главное управление разведки. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в программе Свобода слова.

"Для того, чтобы определить заказчиков, мне нужна помощь. Мне не хватит Генеральной прокуратуры. Нужно говорить с СБУ, нужно говорить с Главным управлением разведки. Я сегодня с утра уже имел контакт с главой СБУ, он сегодня встречался с главой полиции. Мы подключим определенные наши возможности. Это все, что я могу сказать", – сказал Аваков.

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