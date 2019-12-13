Аваков: Мотив по Шеремету - дестабилизация. Возможно - месть

Арсен Аваков (Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД)

Основным мотивом убийства Павла Шеремета, глава МВД Арсен Аваков назвал дестабилизацию в стране и, как нюанс - месть за профессиональную деятельность. Об этом он сказал в программе Свобода слова.

Отвечая на вопрос о том, что было мотивом для людей, совершивших убийство, Аваков напомнил об обнародованной аудиозаписи, на которой якобы "Лиса" Кузьменко, подозреваемая в этом деле, предлагает принести в "сакральную жертву" Марусю Зверобой или ее детей.

"У меня разрыв сознания - какой может быть мотив? Это шизофрения, неадекватность… И да - это был бы просто треп мужчин или женщин, но эти люди имеют отношение к конкретному обвинению. Поэтому треп этот я уже воспринимаю как прикладную вещь", - сказал Аваков.

По мнению министра, ключевой мотив - это дестабилизация.

"Возможно, там есть нюансы. Я не исключаю ситуацию, что возможно там есть месть за деятельность Павла с территории другого государства", - добавил Аваков.

Ранее в программе глава МВД сказал, что люди, которые "пока стоят за кадром - более профессиональны, чем исполнители".

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