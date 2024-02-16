Авдеевка. При необходимости ВСУ отходят на новые позиции, перебрасываются резервы и БК

Командующий Тарнавский признал, что при отходе несколько защитников попали в плен. За сутки на направлении 30 боестолкновений

Иллюстративное фото: 3 ОШБр

На Авдеевском направлении при необходимости украинские защитники отходят на новые позиции, несколько военных попали в плен во время такого отхода. Эвакуация раненых осуществляется несмотря на российские обстрелы, также перебрасываются нужные резервы, а поставка боеприпасов остается действенной. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский.

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"В пределах города Авдеевка продолжаются тяжелые бои. Противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, практически стирая город с лица земли", – написал он.

По его словам, оккупанты бросают на штурм все резервы, перебрасывая их с других направлений, и пытаются продавить украинскую оборону.

Украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов, численно превосходящих в личном составе, артиллерии и авиации, отметил командующий.

Тарнавский сообщил, что в районе Авдеевки защитники отбили более 30 атак оккупантов, захватчики совершили 20 авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов. Кроме Авдеевки оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов почти 20 окрестных населенных пунктов: в частности, Новобахмутовку, Бердичи, Ласточкино, Невельское и другие.

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Командующий сообщил, что с разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны.

Тарнавский подчеркнул, что приоритетом является сохранение жизни украинских бойцов, поэтому в случае необходимости они отходят на новые позиции. Военный признал, что во время одного из таких выходов несколько бойцов попали в плен: "Будем бороться за освобождение каждого побратима".

Он отметил, что эвакуация раненых осуществляется, несмотря на осложнения от непрерывных российских обстрелов.

В настоящее время украинским защитникам перебрасываются необходимые резервы, действенной остается поставка боеприпасов, а подразделения удерживают определенные рубежи в соответствии с оперативной ситуацией, заявил командующий.

Пожар на Авдеевском коксохимическом заводе продолжается, там в результате обстрелов захватчики подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе, отметил Тарнавский.

"Для понимания масштабов наступления противника и его "стачивания". Львиная часть потерь оккупантов на Таврическом направлении приходится именно на Авдеевку. Только с начала года потери оккупантов на этом направлении составили 20 018 человек, 199 танков и 481 боевая бронемашина (1 января – 15 февраля 2024 года). Авдеевская оборонная операция продолжается. Враг платит самую высокую цену", – подытожил он.

Карта: Deepstate

Ранее Тарнавский заявил, что украинское командование приняло решение отойти из укрепленного района "Зенит" в Авдеевке.

В 3 ОШБр заявили, что захватчики ударили по цистернам с мазутом на Авдеевском коксохимическом заводе, показали фото и видео с мест.

Спикер 3 ОШБр сообщил, что оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи.

Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что с момента передислокации в Авдеевку третья отдельная штурмовая бригада уничтожила 4000 российских оккупантов. В городе есть позиции, которые удерживают шесть украинских бойцов, а штурмуют около 100 захватчиков.

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