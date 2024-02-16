Авдіївка. За потреби ЗСУ відходять на нові позиції, перекидаються резерви та БК

Командувач Тарнавський визнав, що під час відходу декілька захисників потрапили у російський полон. За добу на напрямку 30 боєзіткнень

Ілюстративне фото: 3 ОШБр

На Авдіївському напрямку у разі потреби українські захисники відходять на нові позиції, декілька військових потрапили у полон під час такого відходу. Евакуація поранених здійснюється попри російські обстріли, також перекидаються потрібні резерви, а постачання боєприпасів залишається дієвим. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

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"У межах міста Авдіївка тривають важкі бої. Противник продовжує завдавати артилерійських обстрілів та масованих бомбових ударів, практично стираючи місто з лиця землі", – написав він.

За його словами, окупанти кидають на штурм всі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, та намагаються протиснути українську оборону.

Українські захисники продовжують стримувати окупантів, котрі чисельно переважають в особовому складі, артилерії та авіації, зазначив командувач.

Тарнавський повідомив, що в районі Авдіївки захисники відбили понад 30 атак окупантів, загарбники здійснили 20 авіаударів та понад півтори сотні артилерійських обстрілів. Крім Авдіївки окупанти обстріляли з артилерії та мінометів майже 20 навколишніх населених пунктів: зокрема, Новобахмутівку, Бердичі, Ласточкине, Невельське та інші.

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Командувач повідомив, що зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром та закріплюються на нових рубежах оборони.

Тарнавський підкреслив, що пріоритетом є збереження життя українських бійців, тому у разі потреби вони відходять на нові позиції. Військовий визнав, що під час одного з таких виходів декілька бійців потрапили у російський полон: "Будемо боротися за звільнення кожного побратима".

Він зазначив, евакуація поранених здійснюється, попри ускладнення від безперервних російських обстрілів.

Наразі українським захисникам перекидаються потрібні резерви, дієвим залишається постачання боєприпасів, а підрозділи утримують визначені рубежі відповідно до оперативної ситуації, заявив командувач.

Пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі триває, там внаслідок обстрілів загарбники підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі, зазначив Тарнавський

"Для розуміння масштабів наступу противника та його "сточування". Левова частина втрат окупантів на Таврійському напрямку припадає саме на Авдіївку. Лише з початку року втрати окупантів на цьому напрямку становлять 20 018 осіб, 199 танків та 481 бойову бронемашину (1 січня – 15 лютого 2024 року). Авдіївська оборонна операція триває. Ворог платить найвищу ціну", – підсумував він.

Карта: Deepstate

Раніше Тарнавський заявив, що українське командування ухвалило рішення відійти з укріпленого району "Зеніт" в Авдіївці.

У 3 ОШБр заявили, що загарбники вдарили по цистернах із мазутом на Авдіївському коксохімічному заводі, показали фото та відео з місць.

Речник 3 ОШБр повідомив, що окупанти наступають у кількості, що значно переважає Сили оборони: співвідношення становить один до семи.

Заступник командира 3 ОШБр заявив, що з моменту передислокування до Авдіївки третя окрема штурмова бригада знищила 4000 російських окупантів. У місті є позиції, які утримують шестеро українських бійців, а штурмують – близько 100 загарбників.

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