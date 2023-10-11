Авдеевка. В "Легионе Свободы" говорят, что РФ наступает "всеми силами", хочет окружения

Российские оккупанты наступают на Авдеевку "всеми силами" и хотят взять город в окружение. Об этом сообщил майор "Легиона Свободы" Максим Морозов в эфире Радио Свобода.

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По его словам, россияне атакуют Авдеевку огромным количеством бронетехники и пехоты — штурмы идут на участке от Первомайского до Очеретяного.

"По некоторым данным, это одна из самых больших атак. Наступают российские военные, наступают все те силы, которые есть в наличии оккупационных войск", — сказал Морозов.

Он отметил, что враг пытается реализовать план по окружению Авдеевки, однако сделать это не удается.

Офицер заявил, что захватчики хотят перерезать дороги в город и взять его в полное кольцо.

"Предварительно в настоящее время мы можем уже сказать, что этот план пока им не удается. И благодаря титанической работе наших сил сопротивления – не удастся", — резюмировал военный.

Утром в Генеральном штабе заявили, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники, однако украинские воины не потеряли позиции.

10 октября командующий Таврическим направлением сообщил, что российские оккупанты увеличили активность, на Таврическом направлении продолжаются бои.

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Донецка, Кременной и Купянска, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, имеют частичный успех в районе Андреевки.

9 октября ВСУ заявили, что на Запорожском направлении уменьшились потери российских оккупантов из-за ухудшения погоды.

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