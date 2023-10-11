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Авдіївка. У "Легіоні Свободи" кажуть, що Росія наступає "всіма силами", хоче оточити місто

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 11:20
Авдіївка. У
Авдіївка після ударів росіян (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти наступають на Авдіївку "всіма силами" і хочуть взяти місто в оточення. Про це повідомив майор "Легіону Свободи" Максим Морозов у ефірі Радіо Свобода.

За його словами, росіяни атакують Авдіївку "величезною" кількістю бронетехніки та піхоти — штурми йдуть на ділянці від Первомайського до Очеретяного.

"За деякими даними, це одна з найбільших атак. Наступають російські військові, наступають усі ті сили, які є в наявності окупаційних військ", — сказав Морозов.

Він зазначив, що ворог намагається реалізувати план щодо оточення Авдіївки, проте зробити цього не вдається.

Офіцер заявив, що загарбники хочуть перерізати дороги до міста та взяти його в повне кільце.

"Попередньо зараз ми можемо вже сказати, що цей план поки що їм не вдається. І завдяки титанічній роботі наших сил опору — не вдасться", — резюмував військовий.

Вранці у Генеральному штабі заявили, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки, проте українські воїни не втратили позиції.

  • 10 жовтня командувач Таврійського напрямку повідомив, що російські окупанти збільшили активність, на Таврійському напрямку тривають бої.
  • Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Донецька, Кремінної та Куп'янська, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, мають частковий успіх у районі Андріївки.
  • 9 жовтня ЗСУ заявили, що на Запорізькому напрямку зменшилися втрати російських окупантів через погіршення погоди.

Дивіться також Авдіївка. Військові пишуть про хвилі "м'ясних штурмів" РФ, масовані авіаудари: фото, відео

Дмитро Гриниченко
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