Авдіївка. У "Легіоні Свободи" кажуть, що Росія наступає "всіма силами", хоче оточити місто

Російські окупанти наступають на Авдіївку "всіма силами" і хочуть взяти місто в оточення. Про це повідомив майор "Легіону Свободи" Максим Морозов у ефірі Радіо Свобода.

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За його словами, росіяни атакують Авдіївку "величезною" кількістю бронетехніки та піхоти — штурми йдуть на ділянці від Первомайського до Очеретяного.

"За деякими даними, це одна з найбільших атак. Наступають російські військові, наступають усі ті сили, які є в наявності окупаційних військ", — сказав Морозов.

Він зазначив, що ворог намагається реалізувати план щодо оточення Авдіївки, проте зробити цього не вдається.

Офіцер заявив, що загарбники хочуть перерізати дороги до міста та взяти його в повне кільце.

"Попередньо зараз ми можемо вже сказати, що цей план поки що їм не вдається. І завдяки титанічній роботі наших сил опору — не вдасться", — резюмував військовий.

Вранці у Генеральному штабі заявили, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки, проте українські воїни не втратили позиції.

10 жовтня командувач Таврійського напрямку повідомив, що російські окупанти збільшили активність, на Таврійському напрямку тривають бої.

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Донецька, Кремінної та Куп'янська, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, мають частковий успіх у районі Андріївки.

9 жовтня ЗСУ заявили, що на Запорізькому напрямку зменшилися втрати російських окупантів через погіршення погоди.

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