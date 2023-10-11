Авдіївка. У "Легіоні Свободи" кажуть, що Росія наступає "всіма силами", хоче оточити місто
Російські окупанти наступають на Авдіївку "всіма силами" і хочуть взяти місто в оточення. Про це повідомив майор "Легіону Свободи" Максим Морозов у ефірі Радіо Свобода.
"За деякими даними, це одна з найбільших атак. Наступають російські військові, наступають усі ті сили, які є в наявності окупаційних військ", — сказав Морозов.
Він зазначив, що ворог намагається реалізувати план щодо оточення Авдіївки, проте зробити цього не вдається.
Офіцер заявив, що загарбники хочуть перерізати дороги до міста та взяти його в повне кільце.
"Попередньо зараз ми можемо вже сказати, що цей план поки що їм не вдається. І завдяки титанічній роботі наших сил опору — не вдасться", — резюмував військовий.
Вранці у Генеральному штабі заявили, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки, проте українські воїни не втратили позиції.
- 10 жовтня командувач Таврійського напрямку повідомив, що російські окупанти збільшили активність, на Таврійському напрямку тривають бої.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Донецька, Кремінної та Куп'янська, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, мають частковий успіх у районі Андріївки.
- 9 жовтня ЗСУ заявили, що на Запорізькому напрямку зменшилися втрати російських окупантів через погіршення погоди.
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