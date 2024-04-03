"Авиационная коалиция". Воздушные силы: Украинские летчики уже оттачивают навыки на F-16

Спикер ВC рассказал, что продолжается подготовка технического персонала, чтобы в дальнейшем эти специалисты уже обучали своих коллег в Украине

F-16 (Фото: EPA)

Несколько групп украинских летчиков продолжают обучение в странах-союзниках для управления истребителями F-16 – две из них уже оттачивают навыки на самолетах. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

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По данным Евлаша, сейчас две передовые группы находятся в Дании и США, где они уже "непосредственно оттачивают навыки на самолетах F-16". Спикер Воздушных сил отметил: еще одна группа продолжает свое обучение, переместилась из Великобритании во Францию, где они осваивают легкомоторные самолеты.

Он рассказал, что еще одна группа проходит обучение по наземной подготовке в Англии: в частности, изучают язык – это одно из приоритетных направлений.

"Самолеты иностранного производства и необходимо надлежащее знание английского языка", – пояснил спикер Воздушных сил ВСУ.

Евлаш добавил: кроме летчиков, продолжается подготовка технического персонала, чтобы в дальнейшем эти специалисты уже обучали своих коллег в Украине.

1 марта тогдашний представитель командования ВС ВСУ Игнат сообщал, что украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

18 марта сообщалось, что Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции": средства пойдут на обслуживание истребителей F-16.

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