"Авіаційна коаліція". Повітряні сили: Українські льотчики вже відточують навички на F-16

Спікер Повітряних сил розповів: окрім льотчиків, триває підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні

F-16 (Фото: EPA)

Декілька груп українських льотчиків продовжують навчання в країнах-союзниках для керування винищувачами F-16 – дві з них вже відточують навички на літаках. Про це заявив спікер Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними Євлаша, наразі дві передові групи перебувають у Данії та США, де вони вже "безпосередньо відточують навички на літаках F-16". Спікер Повітряних сил зазначив: ще одна група продовжує своє навчання, перемістилася з Великої Британії до Франції, де вони освоюють легкомоторні літаки.

Він розповів, що ще одна група проходить навчання з наземної підготовки в Англії: зокрема, вивчають мову – це один із пріоритетних напрямків.

"Літаки іноземного виробництва і необхідне належне знання англійської мови", – пояснив спікер Повітряних сил ЗСУ.

Євлаш додав: окрім льотчиків, триває підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні.

1 березня тодішній речник командування ПС ЗСУ Ігнат повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.

18 березня повідомлялося, що Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції": кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.

Дивіться також: Міноборони Бельгії показало навчання українських пілотів на F-16 в Данії – відео