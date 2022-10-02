UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Австралия объявила о новых санкциях против России в ответ на "аннексию"

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2022, 08:14
Австралия объявила о новых санкциях против России в ответ на
Фото: EPA

Правительство Австралии объявило о введении новых индивидуальных санкций против России в ответ на провозглашение ею "аннексии" оккупированных территорий. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг и генерального прокурора Марка Дрейфуса.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Санкции вводятся против 28 российских чиновников (мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный прокурор Игорь Краснов, первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко и др.) и представителей оккупационных администраций (Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Кирилл Стремоусов и др.).

"Российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины нелегитимны и не имеют юридической силы. Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области – суверенная территория Украины. Аннексия президентом Путиным незаконна, и любые заявления о том, что эти территории теперь являются частью России, необоснованны и ложные", – говорится в заявлении.

Австралия также объявила, что присоединяется к иску Украины против России о нарушении Конвенции о геноциде.

Страна призвала РФ выполнить приказ Международного суда от 16 марта 2022 года о немедленном выводе войск с территории Украины.

"Напоминаем, что в качестве члена ООН Россия юридически обязана выполнять решение Международного суда по любому делу, стороной которого она является", – говорится в заявлении.

  • 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины.
  • США заявили в ответ, что Украина должна вернуть все свои территории и получит для этого соответствующее оружие. Лидеры стран ЕС также заявили, что никогда не признают организованные россиянами псевдореферендумы и объявленную Путиным незаконную аннексию.
  • Совбез ООН собирался осудить заявленную Россией "аннексию", но представитель РФ наложил вето на резолюцию.

Читайте также: США, Великобритания, Канада объявили о новых санкциях против России

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война санкции против рф аннексия Австралия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 