Австралия объявила о новых санкциях против России в ответ на "аннексию"

Правительство Австралии объявило о введении новых индивидуальных санкций против России в ответ на провозглашение ею "аннексии" оккупированных территорий. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг и генерального прокурора Марка Дрейфуса.

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Санкции вводятся против 28 российских чиновников (мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный прокурор Игорь Краснов, первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко и др.) и представителей оккупационных администраций (Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Кирилл Стремоусов и др.).

"Российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины нелегитимны и не имеют юридической силы. Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области – суверенная территория Украины. Аннексия президентом Путиным незаконна, и любые заявления о том, что эти территории теперь являются частью России, необоснованны и ложные", – говорится в заявлении.

Австралия также объявила, что присоединяется к иску Украины против России о нарушении Конвенции о геноциде.

Страна призвала РФ выполнить приказ Международного суда от 16 марта 2022 года о немедленном выводе войск с территории Украины.

"Напоминаем, что в качестве члена ООН Россия юридически обязана выполнять решение Международного суда по любому делу, стороной которого она является", – говорится в заявлении.

30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины.

США заявили в ответ, что Украина должна вернуть все свои территории и получит для этого соответствующее оружие. Лидеры стран ЕС также заявили, что никогда не признают организованные россиянами псевдореферендумы и объявленную Путиным незаконную аннексию.

Совбез ООН собирался осудить заявленную Россией "аннексию", но представитель РФ наложил вето на резолюцию.

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Андрій Водяний

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