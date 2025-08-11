Австралия признает Палестинское государство в сентябре

Признание базируется на обязательствах, которые Австралия получила от Палестинской администрации

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз (Фото: president.gov.ua)

Правительство Австралии признает Палестину как государство на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Австралии Энтони Албаниза и главы Министерств иностранных дел Пенни Вонг.

В заявлении пояснили, что этот шаг является вкладом в международные усилия по созданию двух государств, прекращению боевых действий в Газе и освобождению заложников.

Австралия напомнила, что еще в 1947 году поддержала план ООН об учреждении Израиля и Палестины, и сейчас настал момент реализовать его, чтобы разорвать "цикл насилия" на Ближнем Востоке.

Признание базируется на обязательствах, которые Австралия получила от Палестинской администрации: реформирование управления, отмена выплат заключенным, изменения в школьной программе, демилитаризация и проведение выборов. Палестинские власти также подтвердили признание права Израиля на существование.

В заявлении также раскритиковали правительство Биньямина Нетаньяху за расширение незаконных поселений, намерения аннексии и сопротивление созданию Палестинского государства. В то же время Австралия подчеркнула, что ХАМАС должен немедленно освободить заложников и не будет иметь роли в будущей Палестине.

Страна заявила о готовности работать с международными партнерами над планом мира, который обеспечит безопасность обоих народов.