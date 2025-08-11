Австралія визнає Палестинську державу у вересні

Визнання базується на зобов’язаннях, які Австралія отримала від Палестинської адміністрації

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз (Фото: president.gov.ua)

Уряд Австралії визнає Палестину як державу на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні. Про це йдеться у спільній заяві прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албаніза та глави Міністерств закордонних справ Пенні Вонг.

У заяві пояснили, що цей крок є внеском у міжнародні зусилля зі створення двох держав, припинення бойових дій у Газі та звільнення заручників.

Австралія нагадала, що ще у 1947 році підтримала план ООН про заснування Ізраїлю та Палестини, і зараз настав момент реалізувати його, щоб розірвати "цикл насильства" на Близькому Сході.

Визнання базується на зобов’язаннях, які Австралія отримала від Палестинської адміністрації: реформування управління, скасування виплат ув’язненим, зміни у шкільній програмі, демілітаризація та проведення виборів. Палестинська влада також підтвердила визнання права Ізраїлю на існування.

У заяві також розкритикували уряд Беньяміна Нетаньягу за розширення незаконних поселень, наміри анексії та опір створенню Палестинської держави. Водночас Австралія наголосила, що ХАМАС має негайно звільнити заручників і не матиме ролі у майбутній Палестині.

Країна заявила про готовність працювати з міжнародними партнерами над планом миру, який забезпечить безпеку обох народів.