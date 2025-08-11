Австралія визнає Палестинську державу у вересні
Уряд Австралії визнає Палестину як державу на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні. Про це йдеться у спільній заяві прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албаніза та глави Міністерств закордонних справ Пенні Вонг.
У заяві пояснили, що цей крок є внеском у міжнародні зусилля зі створення двох держав, припинення бойових дій у Газі та звільнення заручників.
Австралія нагадала, що ще у 1947 році підтримала план ООН про заснування Ізраїлю та Палестини, і зараз настав момент реалізувати його, щоб розірвати "цикл насильства" на Близькому Сході.
Визнання базується на зобов’язаннях, які Австралія отримала від Палестинської адміністрації: реформування управління, скасування виплат ув’язненим, зміни у шкільній програмі, демілітаризація та проведення виборів. Палестинська влада також підтвердила визнання права Ізраїлю на існування.
У заяві також розкритикували уряд Беньяміна Нетаньягу за розширення незаконних поселень, наміри анексії та опір створенню Палестинської держави. Водночас Австралія наголосила, що ХАМАС має негайно звільнити заручників і не матиме ролі у майбутній Палестині.
Країна заявила про готовність працювати з міжнародними партнерами над планом миру, який забезпечить безпеку обох народів.
- 30 липня Франція та ще 14 держав підписали документ під назвою "Нью-Йоркський заклик", який стосується визнання Палестинської держави.
- 6 серпня Ізраїль звинуватив країни, що готові визнати Палестину, у зриві угоди про заручників та закликав посилити міжнародний тиск на ХАМАС.
- 8 серпня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США не планують визнавати Палестину, попри те що про такі наміри заявила низка союзників.
